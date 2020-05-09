، السابع من أغسطس موعد مواجهة يوفنتوس وليون في دوري الأبطال ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أكد جان ميشيل أولاس، رئيس نادي ليون الفرنسي، أن مواجهة فريقه مع مضيفه يوفنتوس الإيطالي في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا ستُلعب نهاية الصيف الحالي، وفقًا للتاريخ الأوليّ الذي تم إبلاغه به.
وقال رئيس ليون في تصريحات تلفزيونية: "المباراة ضد يوفنتوس تم تأكيد موعدها في السابع من أغسطس في تورينو، وخلف أبواب موصدة".
وفشل ليون في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما تم إعلان إنهاء الدوري الفرنسي وفقًا للترتيب الذي كانت عليه الأندية عندما عُلقت المسابقة بسبب فيروس كورونا؛ إذ كان ليون يحتل المركز السابع.
ومع أن ليون تقدم باعتراضات رسمية بشأن قرار إنهاء الموسم في فرنسا لكنه يملك آمالاً مشروعة بمتابعة مسيرته في دوري أبطال أوروبا بعدما انتصر ذهابًا على يوفنتوس بهدف دون رد في السادس والعشرين من فبراير الفائت.
السابع من أغسطس موعد مواجهة يوفنتوس وليون في دوري الأبطالصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-09
أكد جان ميشيل أولاس، رئيس نادي ليون الفرنسي، أن مواجهة فريقه مع مضيفه يوفنتوس الإيطالي في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا ستُلعب نهاية الصيف الحالي، وفقًا للتاريخ الأوليّ الذي تم إبلاغه به.
وقال رئيس ليون في تصريحات تلفزيونية: "المباراة ضد يوفنتوس تم تأكيد موعدها في السابع من أغسطس في تورينو، وخلف أبواب موصدة".
وفشل ليون في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما تم إعلان إنهاء الدوري الفرنسي وفقًا للترتيب الذي كانت عليه الأندية عندما عُلقت المسابقة بسبب فيروس كورونا؛ إذ كان ليون يحتل المركز السابع.
ومع أن ليون تقدم باعتراضات رسمية بشأن قرار إنهاء الموسم في فرنسا لكنه يملك آمالاً مشروعة بمتابعة مسيرته في دوري أبطال أوروبا بعدما انتصر ذهابًا على يوفنتوس بهدف دون رد في السادس والعشرين من فبراير الفائت.
09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
11:59 PM
أكد جان ميشيل أولاس، رئيس نادي ليون الفرنسي، أن مواجهة فريقه مع مضيفه يوفنتوس الإيطالي في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا ستُلعب نهاية الصيف الحالي، وفقًا للتاريخ الأوليّ الذي تم إبلاغه به.
وقال رئيس ليون في تصريحات تلفزيونية: "المباراة ضد يوفنتوس تم تأكيد موعدها في السابع من أغسطس في تورينو، وخلف أبواب موصدة".
وفشل ليون في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما تم إعلان إنهاء الدوري الفرنسي وفقًا للترتيب الذي كانت عليه الأندية عندما عُلقت المسابقة بسبب فيروس كورونا؛ إذ كان ليون يحتل المركز السابع.
ومع أن ليون تقدم باعتراضات رسمية بشأن قرار إنهاء الموسم في فرنسا لكنه يملك آمالاً مشروعة بمتابعة مسيرته في دوري أبطال أوروبا بعدما انتصر ذهابًا على يوفنتوس بهدف دون رد في السادس والعشرين من فبراير الفائت.
، السابع من أغسطس موعد مواجهة يوفنتوس وليون في دوري الأبطال ،
المصدر : الخليج 365
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