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محمد بن مسعود - الدمام - كلفت إدارة الأهلي المصري محاميها السويسري مونتيري بتقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد ناديي النجم الساحلي والصفاقسي التونسيين.
وكشف مصدر داخل الأهلي المصري في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت أنه بالفعل تم تكليف المحامي السويسري بتقديم شكوى ضد النجم الساحلي والصفاقسي التونسيين.
وقال إن هناك اتفاقًا جرى توقيعه بين الأهلي المصري والنجم الساحلي يقضي بتقسيط قيمة الغرامة التي وقعها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على اللاعب الإيفواري سليماني كوليبالي بعد رحيله عن القلعة الحمراء والتي قدرت بمليون و400 ألف دولار ولكن النجم الساحلي لم يلتزم بهذا الأمر.
وأضاف أن إدارة الأهلي المصري اتفقت مع الصفاقسي التونسي على تحويل 125 ألف دولار جرى تحويلها بطريق الخطأ وقت التعاقد مع النيجيري جونيور أجايي ولكن تم رد 25 ألف دولار فقط.فيفا الأهلي الصفاقسي النجم الساحلي
09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441 11:33 PM
كلفت إدارة الأهلي المصري محاميها السويسري مونتيري بتقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد ناديي النجم الساحلي والصفاقسي التونسيين.
وكشف مصدر داخل الأهلي المصري في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت أنه بالفعل تم تكليف المحامي السويسري بتقديم شكوى ضد النجم الساحلي والصفاقسي التونسيين.
وقال إن هناك اتفاقًا جرى توقيعه بين الأهلي المصري والنجم الساحلي يقضي بتقسيط قيمة الغرامة التي وقعها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على اللاعب الإيفواري سليماني كوليبالي بعد رحيله عن القلعة الحمراء والتي قدرت بمليون و400 ألف دولار ولكن النجم الساحلي لم يلتزم بهذا الأمر.
وأضاف أن إدارة الأهلي المصري اتفقت مع الصفاقسي التونسي على تحويل 125 ألف دولار جرى تحويلها بطريق الخطأ وقت التعاقد مع النيجيري جونيور أجايي ولكن تم رد 25 ألف دولار فقط.
، الأهلي المصري يشكو ناديين "تونسيين" في "فيفا" ،
المصدر : الخليج 365
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