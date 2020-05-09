، جامعة المجمعة تطلق مبادرة لتصنيع نماذج لـ5 منتجات طبية لدعم القطاع الصحي ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل أجهزة للوقاية ضد الفيروسات والتنفُّس الصناعي

عبدالإله الحابوط – المجمعة: في إنجاز رائد، يُضاف لسِجل إنجازات جامعة المجمعة المتعددة، ومبادرة وطنية تتلاءم مع الوضع الراهن، وما يمرُّ به العالم من أزمة صحية، وما يشهده الجميع من تعاون وتكاتف وتنسيق بين جميع قطاعات الدولة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن والمقيم، وجَّه مدير جامعة المجمعة، الدكتور خالد بن سعد المقرن، بالبدء في تنفيذ مبادرة الفريق العلمي بالجامعة بتصنيع النماذج الأولية لخمسة منتجات طبية مهمة للمساعدة في دعم القطاع الصحي الوطني، هي: "كمامة واقية من الفيروسات للممارسين الصحيين، حامي الوجه الواقي للممارسين الصحيين، جهاز توصيل يمكن من خلاله توصيل أجهزة التنفس الصناعي المستخدمة حاليًا على أكثر من مريض، جهاز تنفس صناعي متنقل CPAPوجهاز تنفس صناعي هجين منخفض التكلفة".

وتأتي تلك المبادرة من منطلق حرص الجامعة على تقديم كل ما هو مفيد ومميز لدعم الوطن، وتتألف من ثلاثة مشاريع بحثية رئيسية للتصميم والتصنيع، من خلال استخدام بعض التصاميم المتاحة دوليًّا لعمل بعض المنتجات، بينما يتم تطوير وتصميم منتجات جديدة بالكامل.

كما ستخضع جميع المنتجات لاختبارات خاصة للتأكد من مطابقتها للمواصفات الوطنية، واعتمادها من قِبل هيئة الغذاء والدواء السعودية. وسينتج من تلك المشاريع بعض النماذج الصناعية وبراءات الاختراع التي يجري العمل على تسجيلها.

كما سيتم خلال المرحلة الثانية من المبادرة فتح باب المشاركة للقطاع الخاص للبدء في الإنتاج التجاري لتلك الأجهزة والقطع.

وبتلك المناسبة رفع عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية رئيس الفريق البحثي، الدكتور مازن بن مشبب القحطاني، شكره وتقديره لمدير الجامعة على دعمه المتواصل للفريق، وتشجيعه، وحثه على البدء في العمل على تلك المشاريع، التي ستعود بالنفع -بإذن الله- على وطننا المعطاء.

وأضاف الدكتور القحطاني بأن فريق العمل في المبادرة ضمَّ في عضويته كلاً من: الدكتور مازن بن مشبب القحطاني (عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية)، والدكتور مساعد بن محمد الزهراني (وكيل كلية العلوم الطبية التطبيقية للدراسات العليا والبحث العلمي)، والدكتور بدر عوض الرشيدي (رئيس قسم تقنية الأجهزة الطبية)، والدكتور إبراهيم العريفي (رئيس مركز البحوث الهندسية والعلوم التطبيقية)، والدكتور أحمد محمد العساف (عضو هيئة تدريس بقسم تقنية الأجهزة الطبية)، والدكتور عبدالرحمن القحطاني (عضو هيئة تدريس بقسم تقنية الأجهزة الطبية).

كما شمل الفريق: الدكتور محمد عبدالقادر أبو عامر (عضو هيئة تدريس بقسم تقنية الأجهزة الطبية)، والدكتور محمد والي (عضو هيئة تدريس بقسم تقنية الأجهزة الطبية)، والدكتور خالد الشريف (عضو هيئة تدريس بقسم تقنية الأجهزة الطبية)، والدكتور محسن بكوري (عضو هيئة تدريس بقسم تقنية الأجهزة الطبية)، وأميرة أحمد رضا جاد (معلمة علوم بمدارس رواد الجامعة).

ووضع أعضاء الفريق نصب أعينهم نجاح تلك المشاريع -بإذن الله تعالى- لتكون إضافة إلى نجاحات الجامعة المتتالية، وتعكس ما تقدمه الجامعة من مسؤولية اجتماعية، تصب -بإذن الله- في صالح الوطن والمواطن.

من جهته، قال مدير الجامعة، الدكتور خالد بن سعد المقرن، إن الجامعة عازمة على المُضي في تقديم دورها الوطني، وتسخيرها إمكانياتها كافة لخدمة الوطن والمواطن. مبينًا أنها بذلك تنفذ جزءًا من أهدافها الرئيسية في المسؤولية الاجتماعية، كما أنه في ظل هذا الدعم الكبير الذي تجده الجامعات بشكل عام فإن جامعة المجمعة بتقديمها هذا الدور الوطني تقدم واجبها المتوقع نظير ما تجده من دعم.

وأكد أن المساهمة في الجهود الوطنية، والتكامل مع الجهات الرسمية الأخرى، ما هما إلا تنفيذ لسياسة رسمها قادة هذه البلاد -حفظهم الله-. كما قدم في نهاية حديثه شكره وتقديره لفريق العمل على هذه المشاريع، مبديًا ثقته بأن النتائج ستكون ناجحة -بإذن الله وبعد توفيقه سبحانه-؛ وذلك لاستشعار الفريق حجم المسؤولية في هذا العمل، وللإمكانيات التي توافرت للجامعة، وجعلتها قادرة على تحقيق العديد من الإنجازات المحلية والعالمية.