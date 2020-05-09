، فرق أمانة جدة الرقابية تبدأ غدًا في إلزام البقالات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ،

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا والتقليل من تداول النقد

أعلنت أمانة محافظة جدة أنها ستلزم البقالات والتموينات بتوفير أجهزة الدفع الإلكتروني ابتداءً من غد الأحد.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية محمد بن إبراهيم الزهراني، أن الفرق الرقابية بأمانة جدة ستبدأ في متابعة إنفاذ توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية بإلزام البقالات والتموينات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداءً من غد الأحد وذلك في إطار الجهود المبذولة في مكافحة فيروس كورونا والتقليل من تداول النقد.

وأضاف "الزهراني"، أنه تم إعطاء التموينات والبقالات مهلة لمدة أقصاها عشرة أيام لتصحيح أوضاعهم وتركيب أجهزة الدفع الإلكتروني من تاريخ تبليغ المنشأة، وتم توجيه البلديات الفرعية لتكثيف الجولات الميدانية على محال التموينات والبقالات لمتابعة إنفاذ القرار، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المحال غير المتجاوبة.جدة أمانة جدة البقالات التموينات أجهزة الدفع الإلكتروني فيروس كورونا الجديد