، "سكني" يطلق مشروع "الدانة الغربي" ليوفر 116 فيلا في الخرج ،

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أطلق برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان مشروعًا سكنيًّا جديدًا تحت الإنشاء في محافظة الخرج "الدانة الغربي"، ضمن مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، ويوفر 116 فيلا سكنية تحت الإنشاء؛ وذلك استمرارًا لجهود البرنامج لتسهيل تملُّك الأُسر السعودية منازلها ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة، واستحقاق فوري دون انتظار ضمن خيارات سكنية متنوعة، تلائم حاجات الأُسر كافة في جميع مناطق السعودية.
ودعا برنامج "سكني" جميع المستفيدين الراغبين في التملُّك في محافظة الخرج إلى زيارة موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني للاطلاع على تفاصيل الوحدات وحجزها إلكترونيًّا على الرابط sakani.housing.sa/all-projects-map ، أو الاتصال على مركز الاتصال الموحد لخدمات المستفيدين 199090 للإجابة عن الاستفسارات كافة حول المشاريع.
وأوضح البرنامج في بيان صحفي أن مشروع "الدانة الغربي" يتميز بموقع استراتيجي بجوار كلية البنات، وسهل الوصول إليه في مدينة الخرج على بعد 1 كم من جامعة الأمير سطام، وبالقرب من طريق الملك عبدالله، والمراكز التجارية الكبرى.
وتبلغ مساحة المشروع السكني 39.042 م2، ويوفر 116 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع (فيلا) في أربعة نماذج مختلفة. وتتراوح مساحات الوحدات من 232 إلى 285 م2، وتبدأ أسعارها من 680 ألف ريال، وبأقساط شهرية ميسرة.
وتتميز الفيلات بتصاميم عصرية، مع استغلال رائع للمساحات الداخلية، ومساحات خارجية واسعة، تحقق خصوصية السكن، وجودة عالية في التنفيذ. ويحتوي المخطط على الكثير من الخدمات والمرافق العامة.
يُذكر أن برنامج "سكني" أعلن مطلع العام الحالي استهدافه خدمة 300 ألف أسرة خلال 2020 من مختلف الحلول السكنية والتمويلية التي تلبي تطلعات الأسر السعودية، وتتناسب مع قدراتها، منها 130 ألف أسرة تسكن منازلها، وكذلك ضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين، وتوفير 90 ألف أرض سكنية جديدة، بعد أن حقق أرقامًا قياسية بخدمة أكثر من 300 ألف أسرة خلال العام الماضي 2019، منها أكثر من 109 أُسر سكنت منازلها.
وزارة الإسكان سكني القطاع الخاص
"سكني" يطلق مشروع "الدانة الغربي" ليوفر 116 فيلا في الخرجصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-09
أطلق برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان مشروعًا سكنيًّا جديدًا تحت الإنشاء في محافظة الخرج "الدانة الغربي"، ضمن مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، ويوفر 116 فيلا سكنية تحت الإنشاء؛ وذلك استمرارًا لجهود البرنامج لتسهيل تملُّك الأُسر السعودية منازلها ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة، واستحقاق فوري دون انتظار ضمن خيارات سكنية متنوعة، تلائم حاجات الأُسر كافة في جميع مناطق السعودية.
ودعا برنامج "سكني" جميع المستفيدين الراغبين في التملُّك في محافظة الخرج إلى زيارة موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني للاطلاع على تفاصيل الوحدات وحجزها إلكترونيًّا على الرابط sakani.housing.sa/all-projects-map ، أو الاتصال على مركز الاتصال الموحد لخدمات المستفيدين 199090 للإجابة عن الاستفسارات كافة حول المشاريع.
وأوضح البرنامج في بيان صحفي أن مشروع "الدانة الغربي" يتميز بموقع استراتيجي بجوار كلية البنات، وسهل الوصول إليه في مدينة الخرج على بعد 1 كم من جامعة الأمير سطام، وبالقرب من طريق الملك عبدالله، والمراكز التجارية الكبرى.
وتبلغ مساحة المشروع السكني 39.042 م2، ويوفر 116 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع (فيلا) في أربعة نماذج مختلفة. وتتراوح مساحات الوحدات من 232 إلى 285 م2، وتبدأ أسعارها من 680 ألف ريال، وبأقساط شهرية ميسرة.
وتتميز الفيلات بتصاميم عصرية، مع استغلال رائع للمساحات الداخلية، ومساحات خارجية واسعة، تحقق خصوصية السكن، وجودة عالية في التنفيذ. ويحتوي المخطط على الكثير من الخدمات والمرافق العامة.
يُذكر أن برنامج "سكني" أعلن مطلع العام الحالي استهدافه خدمة 300 ألف أسرة خلال 2020 من مختلف الحلول السكنية والتمويلية التي تلبي تطلعات الأسر السعودية، وتتناسب مع قدراتها، منها 130 ألف أسرة تسكن منازلها، وكذلك ضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين، وتوفير 90 ألف أرض سكنية جديدة، بعد أن حقق أرقامًا قياسية بخدمة أكثر من 300 ألف أسرة خلال العام الماضي 2019، منها أكثر من 109 أُسر سكنت منازلها.
09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
11:21 PM
09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
11:50 PM
يتميَّز بتصاميم عصرية وبموقع استراتيجي سهل الوصول إليه
أطلق برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان مشروعًا سكنيًّا جديدًا تحت الإنشاء في محافظة الخرج "الدانة الغربي"، ضمن مشاريع الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، ويوفر 116 فيلا سكنية تحت الإنشاء؛ وذلك استمرارًا لجهود البرنامج لتسهيل تملُّك الأُسر السعودية منازلها ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة، واستحقاق فوري دون انتظار ضمن خيارات سكنية متنوعة، تلائم حاجات الأُسر كافة في جميع مناطق السعودية.
ودعا برنامج "سكني" جميع المستفيدين الراغبين في التملُّك في محافظة الخرج إلى زيارة موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني للاطلاع على تفاصيل الوحدات وحجزها إلكترونيًّا على الرابط sakani.housing.sa/all-projects-map ، أو الاتصال على مركز الاتصال الموحد لخدمات المستفيدين 199090 للإجابة عن الاستفسارات كافة حول المشاريع.
وأوضح البرنامج في بيان صحفي أن مشروع "الدانة الغربي" يتميز بموقع استراتيجي بجوار كلية البنات، وسهل الوصول إليه في مدينة الخرج على بعد 1 كم من جامعة الأمير سطام، وبالقرب من طريق الملك عبدالله، والمراكز التجارية الكبرى.
وتبلغ مساحة المشروع السكني 39.042 م2، ويوفر 116 وحدة سكنية تحت الإنشاء من نوع (فيلا) في أربعة نماذج مختلفة. وتتراوح مساحات الوحدات من 232 إلى 285 م2، وتبدأ أسعارها من 680 ألف ريال، وبأقساط شهرية ميسرة.
وتتميز الفيلات بتصاميم عصرية، مع استغلال رائع للمساحات الداخلية، ومساحات خارجية واسعة، تحقق خصوصية السكن، وجودة عالية في التنفيذ. ويحتوي المخطط على الكثير من الخدمات والمرافق العامة.
يُذكر أن برنامج "سكني" أعلن مطلع العام الحالي استهدافه خدمة 300 ألف أسرة خلال 2020 من مختلف الحلول السكنية والتمويلية التي تلبي تطلعات الأسر السعودية، وتتناسب مع قدراتها، منها 130 ألف أسرة تسكن منازلها، وكذلك ضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين، وتوفير 90 ألف أرض سكنية جديدة، بعد أن حقق أرقامًا قياسية بخدمة أكثر من 300 ألف أسرة خلال العام الماضي 2019، منها أكثر من 109 أُسر سكنت منازلها.
، "سكني" يطلق مشروع "الدانة الغربي" ليوفر 116 فيلا في الخرج ،
المصدر : الخليج 365
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