، العمري: هذه أسباب "هزة" خميس مشيط اليوم وإحساس الأهالي بها ،

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أوضح المشرف على مركز الدراسات الزلزالية، ورئيس الجمعية السعودية لعلم الأرض بجامعة الملك سعود الدكتور عبد الله العمري، أن المنطقة التي حصلت فيها الهزة الأرضية الصغيرة، اليوم عند الساعة 15:6، وتبعد 16 كم شرق محافظة خميس مشيط، وبقوة بلغت 3,45 على مقياس ريختر وعمق 6 کم، لم تحصل فيها زلازل إطلاقًا، لأنها منطقة ثابتة ولا تعد ضمن المناطق الزلزالية.
وأشار "العمري" إلى أن الإحساس الذي شعر به الأهالي بالزلزال هو نتيجة العمق البؤري الأقل من 6 کم، وهذا العمق بسيط على درجة 3 وليس له آثار أو تبعيات.
وأضاف، أنه قد يكون سبب الهزة الأرضية البسيطة نتيجة الصدوع القديمة التي تم استعادة نشاطها بسبب نشاطات البشر في المحاجر الحالية أو التفجيرات الصخرية أو كمیات الأمطار الكبيرة التي شهدتها عسير وتحديدًا شرق محافظة خميس مشيط حيث ذهبت مياهها إلى الشقوق السفلية في الأرض وعملت بعدها حركة.
وأردف "رئيس الجمعية السعودية لعلم الأرض بجامعة الملك سعود"، أن الهزات وقعت بالقرب من سد تندحة ومن المسلّم به أن السدود عند امتلائها بالمياه تضغط بقوة على الفجوات والشقوق الصخرية مسببة هزات أرضية، وهذه الهزات في الغالب محلية وليس لها تأثير على البنية التحتية أو السكان.خميس مشيط مركز الدراسات الزلزالية هزة أرضية
العمري: هذه أسباب "هزة" خميس مشيط اليوم وإحساس الأهالي بهافهد الغبيوي الخليج 365 2020-05-09
أوضح المشرف على مركز الدراسات الزلزالية، ورئيس الجمعية السعودية لعلم الأرض بجامعة الملك سعود الدكتور عبد الله العمري، أن المنطقة التي حصلت فيها الهزة الأرضية الصغيرة، اليوم عند الساعة 15:6، وتبعد 16 كم شرق محافظة خميس مشيط، وبقوة بلغت 3,45 على مقياس ريختر وعمق 6 کم، لم تحصل فيها زلازل إطلاقًا، لأنها منطقة ثابتة ولا تعد ضمن المناطق الزلزالية.
وأشار "العمري" إلى أن الإحساس الذي شعر به الأهالي بالزلزال هو نتيجة العمق البؤري الأقل من 6 کم، وهذا العمق بسيط على درجة 3 وليس له آثار أو تبعيات.
وأضاف، أنه قد يكون سبب الهزة الأرضية البسيطة نتيجة الصدوع القديمة التي تم استعادة نشاطها بسبب نشاطات البشر في المحاجر الحالية أو التفجيرات الصخرية أو كمیات الأمطار الكبيرة التي شهدتها عسير وتحديدًا شرق محافظة خميس مشيط حيث ذهبت مياهها إلى الشقوق السفلية في الأرض وعملت بعدها حركة.
وأردف "رئيس الجمعية السعودية لعلم الأرض بجامعة الملك سعود"، أن الهزات وقعت بالقرب من سد تندحة ومن المسلّم به أن السدود عند امتلائها بالمياه تضغط بقوة على الفجوات والشقوق الصخرية مسببة هزات أرضية، وهذه الهزات في الغالب محلية وليس لها تأثير على البنية التحتية أو السكان.
09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
11:16 PM
لم تحصل فيها زلازل إطلاقًا لأنها ثابتة ولا تعد ضمن المناطق الزلزالية
أوضح المشرف على مركز الدراسات الزلزالية، ورئيس الجمعية السعودية لعلم الأرض بجامعة الملك سعود الدكتور عبد الله العمري، أن المنطقة التي حصلت فيها الهزة الأرضية الصغيرة، اليوم عند الساعة 15:6، وتبعد 16 كم شرق محافظة خميس مشيط، وبقوة بلغت 3,45 على مقياس ريختر وعمق 6 کم، لم تحصل فيها زلازل إطلاقًا، لأنها منطقة ثابتة ولا تعد ضمن المناطق الزلزالية.
وأشار "العمري" إلى أن الإحساس الذي شعر به الأهالي بالزلزال هو نتيجة العمق البؤري الأقل من 6 کم، وهذا العمق بسيط على درجة 3 وليس له آثار أو تبعيات.
وأضاف، أنه قد يكون سبب الهزة الأرضية البسيطة نتيجة الصدوع القديمة التي تم استعادة نشاطها بسبب نشاطات البشر في المحاجر الحالية أو التفجيرات الصخرية أو كمیات الأمطار الكبيرة التي شهدتها عسير وتحديدًا شرق محافظة خميس مشيط حيث ذهبت مياهها إلى الشقوق السفلية في الأرض وعملت بعدها حركة.
وأردف "رئيس الجمعية السعودية لعلم الأرض بجامعة الملك سعود"، أن الهزات وقعت بالقرب من سد تندحة ومن المسلّم به أن السدود عند امتلائها بالمياه تضغط بقوة على الفجوات والشقوق الصخرية مسببة هزات أرضية، وهذه الهزات في الغالب محلية وليس لها تأثير على البنية التحتية أو السكان.
، العمري: هذه أسباب "هزة" خميس مشيط اليوم وإحساس الأهالي بها ،
المصدر : الخليج 365
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