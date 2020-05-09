الأمن العام ينشر رابط تصاريح التنقل بين المناطق - تحميل تطبيق توكلنا

ذكرت مصادر رسمية سعودية، يوم السبت 9 مايو 2020، أنه تم تفعيل خدمة نظام تصاريح التنقل عبر منصة الأمن العام، للحصول على التصريح للازم للتنقل بين المناطق في المملكة.

وفي وقت لاحق، تم إطلاق تطبيق توكلنا للحصول على تصاريح التنقل بين المحافظات والمناطق السعودية، إذ يُمكن تحميله واستخدامه بسهولة من خلال الرابط المرفق في الأسقل.

وفي السياق، ذكر الأمن العام أن إطلاق رابط التصاريح جاء من أجل التسهيل على أصحاب الحالات الطارئة والإنسانية في المملكة، خاصة في فترة حظر التجول؛ للوقاية من وباء كوفيد 19.

وخدمة التصاريح عبر رابط الأمن العام متاحة خلال 24 ساعة دون انقطاع، إذ يُقدم المواطن الراغب في الحصول على تصريح تنقل، طلبا عبر التطبيق، ثم يدرسه الموظفون المختصون ويجيبون عليه سريعا.

رابط الأمن العام تصاريح التنقل

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وحول آلية تقديم طلب الحصول على تصريح من الأمن العام، فإن الخطوات كالتالي: إدخال الاسم ورقم بطاقة الهوية الشخصية، أو رقم الجوال أو رقم سجل الإقامة بالنسبة للوافدين في المملكة السعودية.

وتتضمن الخطوات أيضا، وضع رسالة التحقق التي تصل على رقم هاتف مقدم الطلب، ثم تسجيل السبب وراء طلب الحصول على التصريح مع وضع المستندات والملفات الثبوتية لذلك الهدف.

رابط تحميل تطبيق توكلنا

وتشمل الخطوة الأخيرة من التعامل مع منصة الأمن العام، وصول رسالة نصية إلى مقدم الطلب تفيد بإتمام التقديم، قبل أن تقوم الجهات المختصة بقبوله وتعلمه بتوقيت التنقل بالإضافة إلى خط سيره، وربما عدم الموافقة إن لم يكن السبب ضمن المعايير.

وفي سياق متصل، بات بإمكان المواطنين والمقيمين في السعودية، التوجه إلى خيار آخر، من خلال تطبيق توكلنا، الذي أطلقت هيئة سدايا الرسمية في إطار التجربة؛ تمهيدا لاعتماده وإطلاقه قريبا بشكل رسمي.