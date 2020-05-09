"الغذاء والدواء": رصد مستودع يخزّن المواد الغذائية بدون ترخيص في الجوف

أعلنت هيئة الغذاء والدواء، اليوم السبت، رصد مستودع يخزّن مواد غذائية بدون ترخيص في الجوف.

وفي بيان لها، قالت: رصدت "الغذاء والدواء" في الجوف مستودعًا يخزن مواد غذائية بدون ترخيص، وتم ضبط ١٠٠٨٤ كجم من المنتجات الغذائية.

وأكدت الهيئة، أنه تمت إحالة المسؤولين عن المستودع إلى الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

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