طقس الأحد.. الفرصة مهيأة لهطول الأمطار الرعدية على 8 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الأحد، لافتةً إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية على 8 مناطق.

وفي بيان عبر موقعها الرسمي، قالت «هيئة الأرصاد»: «يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الشرقية، والرياض، والقصيم، وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية).

ولفتت الهيئة إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية على (مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعلى أجزاء من مناطق الرياض، والقصيم، والشرقية).

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وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر، أشارت «الهيئة» إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي، بسرعة بين 18-40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين. أما البحر فسيكون متوسط الموج.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، شمالية غربية إلى شمالية بسرعة بين 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الأحد.