أمانة الشرقية تنفذ أكثر من ٧٣٤ ألف متر مربع من أعمال السفلتة السنوية

تمكَّنت أمانة المنطقة الشرقية من تنفيذ أكثر من ٧٣٤ ألف متر مربع من أعمال السفلتة المنفذة حتى نهاية شهر أبريل الماضي، في مختلف مدن ومحافظات المنطقة، متجاوزةً بذلك إجمالي المخطط السنوي بنسبة 106.24%.

وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أن الأمانة كثفت أعمال السفلتة، ومعالجة حفر الطرق، والرصف ودهان الأرصفة؛ وذلك ضمن خطتها السنوية، مستغلةً فترة منع التجول لزيادة وتيرة هذه الأعمال؛ ما أسهم بقدر كبير في تنفيذ أعمال السفلتة التي بلغت حتى نهاية شهر أبريل (734) ألف متر مربع، ضمن إجمالي الكمية المخطط تنفيذها حتى عام 2020م؛ حيث بلغ إجمالي معالجة حفر الطرق 72 ألفًا و497 مترًا مربعًا.

وأشار إلى أن إجمالي الكمية المخطط تنفيذها حتى عام 2020م 82 ألفًا؛ إذ بلغ تنفيذ البند من إجمالي المخطط السنوي نسبة 88.41٪، فيما قُسِّمت أعمال الأرصفة إلى تنفيذ 23 ألفًا و410 أمتار طولية من «بردورات» وبلغت نسبة إنجازه من المخطط السنوي 93.64٪، و43 ألفًا و500 متر مربع من «الإنترلوك» البالغة نسبة إنجازه من المخطط السنوي 82.08٪، ونفذت أعمال الدهانات المقسمة ما بين الأرصفة «بردورات» والطرق، بإجمالي 34 ألفًا و400 متر طولي لدهانات الأرصفة، بينما وصلت دهانات الطرق إلى 23 ألفًا و200 متر مربع.

Advertisements

وأضاف المهندس الجبير أن الأمانة واصلت أعمال الصيانة والتأهيل والتطوير للطرق خلال فترة منع التجول، التي تُنفذ حسب خطة مجدولة وضعتها لتنفيذها في جميع المدن والمحافظات في المنطقة لخدمة المواطن والمقيم، وتكثيفها بهدف الانتهاء منها في أسرع وقت، ومنها طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، وطريق الملك سعود بن عبدالعزيز، وطريق الأمير نايف بن عبدالعزيز.

وجرى تقسيم أعمال صيانة طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، إلى قسمين: الأول من تقاطع طريق الأمير محمد بن فهد، إلى تقاطع طريق الجبيل الظهران بطول 5300 متر طولي، والثاني من تقاطع طريق الجبيل الظهران إلى تقاطع طريق أبو حدرية بطول 5550 مترًا طوليًّا.

كما انتهت الأمانة من تنفيذ أعمال المرحلة الأولى التي تضمَّنت أعمال كشط وإعادة سفلتة 137 ألف متر مربع، وأعمال دهان الطرق بمساحة 4750 مترًا مربعًا، وأعمال الإزالة لطبقات الطريق بحجم 3237 مترًا مكعبًا.

فيما تم استبدال 1386 لمبة ليد موفرة للطاقة لوحدات الإنارة بثلاثة أنفاق، و180 لمبة لوحدات الإنارة الصوديوم، وترميم ودهان الحواجز الخرسانية والحديدية بمساحة 5400 متر طولي، واستبدال 54 لوحة ضمن وسائل السلامة والعلامات الإرشادية، وصيانة 100 منهل من مناهل تصريف المياه، فيما تمت إزالة 463 مترًا مكعبًا من مخلفات قنوات تصريف الأمطار بالأنفاق، وتنظيف وتعقيم جدران الأنفاق بمساحة 24 ألف متر مربع.