التلفزيون التايلاندي يُشيد بجهود السعودية الإنسانية في شهر رمضان تجاه الصائمين حول العالم

تناول التلفزيون الرسمي بمملكة تايلاند، تقريرًا في نشرة الأخبار الرئيسة، عن برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً في مكتب المستشار الإسلامي بسفارة المملكة في بانكوك، منوهًا بتميز البرنامج في مساعدة الأسر المحتاجة في مدن وأقاليم تايلاند.

وأشاد التقرير بجهود المملكة الإنسانية في شهر رمضان من خلال هذا البرنامج الذي تنفذه كل عام، لا سيما هذا العام الذي تزداد الحاجة فيه مع توقف الأعمال في ظل الإجراءات الاحترازية التي تنفذها معظم الدول لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في مكتب المستشار الإسلامي بسفارة خادم الحرمين الشريفين في سفارة المملكة في بانكوك؛ أقامت يوم أمس الأول حفل تدشين لبرنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن ‏عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- لإفطار الصائمين لعام 1441هـ، بمقر ‏مكتب شيخ الإسلام في بانكوك.

ووزعت الوزارة ممثلةً في مكتب المستشار الإسلامي بسفارة المملكة في بانكوك، أكثر من 4000 سلة غذائية، مستهدفةً 30 ألف صائم موزعة على جميع ولايات تايلاند، وخاصةً الولايات الجنوبية؛ لكثافة المسلمين فيها، التي سيوزع فيها قرابة 2500 سلة غذائية، كما سيوزع 1000 سلة على العاصمة بانكوك وضواحيها، و250 سلة على المسلمين في الشمال، ومثلها في منطقة إيسان في الشرق.

يشار إلى أن توزيع السلال الغذائية يتم بالتنسيق مع المجالس الإسلامية التابعة لمكتب شيخ الإسلام في جميع الولايات.