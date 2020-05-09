ضمن مبادرة جود الإسكان.. مليون ريال من منسوبي stc  لتأمين السكن لـ 4 أسر محتاجة

بادر موظفو وموظفات stc بالمساهمة في دعم منصة جود الإسكان بمبلغ مليون ريال خلال أقل من 24 ساعة، مما وفر مساكن مستديمة لأربع أسر محتاجة، وذلك تتويجًا لمبادرة "جود الموظفين" التي أطلقتها المنصة خلال شهر رمضان المبارك.

كما بادرت شركة stc وكتفاعل منها لمبادرة منسوبيها بتقديم خط ثابت وإنترنت للأسر الأربع مجاني لمدة عام؛ حيث جاءت هذه المبادرة من الموظفين والشركة كتجسيد لقيم الشركة التي تتمثل بالتفاني والحيوية والإقدام، كما يعكس ذلك التزام stc بدعم المبادرات مستديمة الأثر، وتبني مشاريع تنسجم مع حاجات أفراد المجتمعات التي تعمل فيها الشركة ضمن برنامج الاستدامة الذي تدعمه.

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وقد تم التفاعل مع المبادرة بهذه السرعة من الموظفين والموظفات من خلال الإمكانيات التقنية الرقمية التي مكنتهم من المساهمة بهذا المبلغ بسرعة عالية؛ حيث تمت الاستفادة من الإمكانات الكبيرة لمحفظة stcpay في التحويلات المالية للمنصة.

وتعد "جود الموظفين" مبادرة مجتمعية غير ربحية لتمكين القطاع غير الربحي الإسكانيّ، لإيجاد الحلول السكنيّة التنمويّة المستدامة، والمساهمة في تحسين جودة حياة الأسر في المجتمع المستهدف. كما تدرس الاحتياجات التنموية للمستفيدين وتعمل على تلبيتها، قيامها بالتوعية والتوجيه للمستفيدين في مجال الإسكان والتنمية، فضلًا عن تعزيز التطوع في مجال الإسكان والتنمية.

الجدير بالذكر أن منسوبي ومنسوبات stc ومن خلال نادي التطوع المتخصص والذي يضم بعضويته أكثر من 1000 موظف وموظفة، ساهم مؤخرًا هذا النادي وفي ظل ظروف جائحة كورونا المستجد بدعم العديد من القطاعات الحكومية والخاصة بالمملكة بالمتطوعين والمتطوعات من أعضاء النادي بمجالات متنوعة ضمن المسئولية الاجتماعية للشركة بهذا المجال.