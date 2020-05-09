أمانة العاصمة المقدسة تصادر 257 كجم خضروات في المعابدة

ضمن حملة على الباعة الجائلين المخالفين..
نفّذت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة على الباعة الجائلين المخالفين، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة الجائلين المخالفين.
يأتي ذلك امتدادًا لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة". بهدف القضاء على هذه الظاهرة والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقًا للأنظمة والقوانين المتبعة.
أوضح ذلك رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس ياسربن صالح مكاوي، أنه تم مصادرة 257 كجم من الخضار تم ضبطها مع الباعة الجائلين في نطاق البلدية؛ حيث تم تسليم 227 كيلو من الخضار بعد التأكد من سلامتها لجمعية إكرام لحفظ النعمة وإتلاف30 كجم من الخضروات الفاسدة.
وأكدت الأمانة أنها شكلت العديد من الفرق الميدانية الخاصة بمكافحة ظاهرة الباعة الجائلين والحد من انتشارها نظرًا لما تشكله من خطورة على الإصحاح البيئي وتشويه للمظهر الحضاري كما جهزت عدد من اللجان الميدانية المتخصصة التي من شأنها أن تحافظ على أعلى مستويات الإصحاح البيئي.
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