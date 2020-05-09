المرور: رفع الإجراءات الاحترازية عن 7 أحياء بالمدينة المنورة.. والسماح للسكان بالتجول

اعتبارًا من اليوم السبت..
أكد «المرور السعودي» رفع الإجراءات الاحترازية التي سبق الإعلان عنها في 7 أحياء بالمدينة المنورة؛ وذلك اعتبارًا من اليوم السبت.
وفي بيان عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال «المرور السعودي»: «صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه في ضوء توصيات الجهات الصحية، فقد تقرر رفع الإجراءات الاحترازية التي سبق الإعلان عنها بتاريخ 3 شعبان 1441هـ في أحياء (الشريبات، وبني ظفر، وقربان، والجمعة، وجزء من الإسكان، وبني خدرة) بالمدينة المنورة؛ وذلك اعتبارًا من اليوم السبت، والسماح للسكان بالتجول لقضاء احتياجاتهم من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساء».
وأكد المرور استمرار عمل الأنشطة المستثناة والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها.
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