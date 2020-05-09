وزارة الدفاع تنشر فيديو توعويًّا للوقاية من فيروس كورونا

نشرت وزارة الدفاع فيديو توعويًّا على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" يتضمن إجراءات وقائية للحماية من فيروس كورونا.

ونصحت الوزارة عبر الفيديو التوعوي بترك مسافة آمنة بينك وبين الآخرين وتجنب لمس العينين والأنف والفم، والبقاء في المسكن والابتعاد عن التجمعات وغسل اليدين بالماء والصابون باستمرار.

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كما نصحت بتغطية الأنف بالمنديل عند الكحة والعطاس، مشيرة إلى إذا كان الشخص يشتكي من ارتفاع الحرارة أو كحة أو ضيق في التنفس عليه الاتصال بالصحة على رقم 937.

وفي وقت سابق كشفت وزارة الصحة، السبت، عن تسجيل 1704 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ليرتفع الإجمالي إلى 37136، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 10144، وذلك بعد تسجيل 1024 حالة جديدة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى239، بعد تسجيل 10 حالات جديدة، وفقًا للمعلومات الرسمية التي أوردها المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، الخاص بآخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة.