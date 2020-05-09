السعودية اليوم / أمطار على منطقة القصيم



بريدة 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واس

هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم مساء اليوم، شملت مدينة بريدة، و محافظات المنطقة و المراكز التابعة لها،

جعلها الله أمطار خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

22:42ت م

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