السعودية اليوم / الإمارات تسجل 458 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا



أبو ظبي 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واس

أفادت المتحدثة الرسمية عن الحكومة الإماراتية الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، ارتفاع عدد حالات الشفاء في الإمارات إلى 4295، بعد تسجيل 458 حالة شفاء جديدة للمصابين بفيروس

وأعلنت الدكتورة آمنة أن خطة توسيع نطاق الفحوص مستمرة، حيث أجرى القطاع الصحي 33153 فحصا جديدًا، أسهمت في الكشف عن 624 حالة إصابة جديدة جرى عزلها وبذلك يصل إجمالي الإصابات إلى 17417 .

وأوضحت آمنة الشامسي تسجيل 11 شخصًا من جنسيات مختلفة، وبذلك يصل إجمالي الوَفَيَات 185 شخصا.

// انتهى //

22:28ت م

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أبو ظبي 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واسأفادت المتحدثة الرسمية عن الحكومة الإماراتية الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، ارتفاع عدد حالات الشفاء في الإمارات إلى 4295، بعد تسجيل 458 حالة شفاء جديدة للمصابين بفيروس كورونا كوفيد 19.وأعلنت الدكتورة آمنة أن خطة توسيع نطاق الفحوص مستمرة، حيث أجرى القطاع الصحي 33153 فحصا جديدًا، أسهمت في الكشف عن 624 حالة إصابة جديدة جرى عزلها وبذلك يصل إجمالي الإصابات إلى 17417 .وأوضحت آمنة الشامسي تسجيل 11 شخصًا من جنسيات مختلفة، وبذلك يصل إجمالي الوَفَيَات 185 شخصا.// انتهى //22:28ت م0139

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