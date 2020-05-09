السعودية اليوم / هيئة المساحة الجيولوجية ترصد هزة أرضية شرق خميس مشيط



أبها 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واس

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية

وأكد أبا الخيل أن الهيئة تقوم بمراقبة الهزات الأرضية في المملكة على مدار الساعة، مطمئناً المواطنين والمقيمين بأن الوضع لا يدعو إلى الخوف والهلع، سائلاً الله تعالى أن يحفظ المملكة من كل سوء ومكروه.

// انتهى //

21:50ت م

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أبها 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واسأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة للمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، سجلت الساعة ( 15:06 ) من عصر اليوم، هزة أرضية صغيرة في منطقة عسير تبعد 16 كيلو متراً شرق محافظة خميس مشيط بقوة 3.45 على مقياس ريختر وبعمق 6 كيلو مترات.وأكد أبا الخيل أن الهيئة تقوم بمراقبة الهزات الأرضية في المملكة على مدار الساعة، مطمئناً المواطنين والمقيمين بأن الوضع لا يدعو إلى الخوف والهلع، سائلاً الله تعالى أن يحفظ المملكة من كل سوء ومكروه.// انتهى //21:50ت م0131

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