السعودية اليوم / فرنسا تسجل 80 وفاة بسبب فيروس كورونا



باريس 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واس

سجلت فرنسا خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية، 80 وفاة جديدة بسبب فيروس

وأعلن مسؤولو وزارة الصحة الفرنسية، أن حصيلة الوَفَيَات اليوم تعد هي الأدنى منذ مطلع شهر أبريل الماضي، بالإضافة إلى تراجع أرقام المرضى في غرف العناية الفائقة ، بعد إدخال 38 مريضا فقط إليها خلال الفترة ذاتها.

// انتهى //

21:30ت م

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باريس 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واسسجلت فرنسا خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية، 80 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا وأعلن مسؤولو وزارة الصحة الفرنسية، أن حصيلة الوَفَيَات اليوم تعد هي الأدنى منذ مطلع شهر أبريل الماضي، بالإضافة إلى تراجع أرقام المرضى في غرف العناية الفائقة ، بعد إدخال 38 مريضا فقط إليها خلال الفترة ذاتها.// انتهى //21:30ت م0128

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