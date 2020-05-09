السعودية اليوم / صرف أكثر من 195 ألف وصفة طبية عن طريق خدمة وصفتي بجازان



الرياض 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واس

‏أكدت صحة جازان صرف 19534 وصفة طبية خلال شهر أبريل عن طريق خدمة وصفتي عبر 72 مركزاً صحيا تتوزع على 7 قطاعات صحية تغطي جميع محافظات المنطقة.

وصرفت صحة جازان 5652 وصفة بالقطاع المركزي، و4741 وصفة بالقطاع الجنوبي و3345 بالقطاع الشمالي،و2850 بالقطاع الغربي، و1680 بالقطاع الأوسط، و1111 بقطاع بني مالك، و68 بالقطاع الجبلي، إضافة إلى87 وصفة بالمحاجر الصحية، مع تفعيل مبادرة توصيل الأدوية لنزلاء المحاجر الصحية.

وبذلك بلغ العدد التراكمي للوصفات الطبية المصروفة عن طريق خدمة وصفتي منذ بدء العمل به بصحة جازان وحتى نهاية شهر أبريل الماضي 195711 وصفة.

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21:28ت م

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