

مكة المكرمة ١٦ رمضان ١٤٤١هٰـ الموافق ٩ مايو ٢٠٢٠م واس

نفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات بأمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية أمس حملة على الباعة الجائلين المخالفين ، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة الجائلين المخالفين والتي تأتي امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة" . بهدف القضاء على هذه الظاهرة والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.

وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس ياسربن صالح مكاوي انه تم مصادرة 257 كجم من الخضار تم ضبطها مع الباعة الجائلين في نطاق البلدية حيث تم تسليم 227 كيلو من الخضار بعد التأكد من سلامتها لجمعية إكرام لحفظ النعمة وإتلاف30كجم من الخضار الفاسدة.

وشكلت الأمانة العديد من الفرق الميدانية الخاصة بمكافحة ظاهرة الباعة الجائلين والحد من انتشارها لما تشكله من خطورة على الإصحاح البيئي وتشويه للمظهر الحضاري كما جهزت اللجان الميدانية المتخصصة التي من شأنها أن تحافظ على أعلى مستويات الإصحاح البيئي

// انتهى //

21:16ت م

0124





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تنفذ حملة على الباعة الجائلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.