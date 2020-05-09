السعودية اليوم / طلاب وطالبات جامعة نجران يواصلون تأدية اختباراتهم النهائية إلكترونياً



نجران 16 رمضان 1441 هـ الموافق 09 مايو 2020 م واس

واصل طلاب وطالبات جامعة نجران في مختلف الكليات والتخصصات للأسبوع الثالث، أداء الاختبارات النهائية للعام الدراسي الحالي إلكترونياً.

وأوضح معالي مدير الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، أن الاختبارات النهائية عن بُعد سارت وفق ما خططت له الجامعة من تنظيم، حيث اتخذت جميع الإجراءات والتجهيزات التقنية الملائمة لتأديتها دون أي عوائق، مؤكداً حرص الجامعة على التيسير على الطلاب بما يخدمهم في مسيرتهم التعليمية.

من جهته أشار عميد التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد الدكتور خيران آل رجب، إلى استمرار الجامعة في تقديم جميع الخِدْمات التقنية العالية التي تضمن سير الاختبارات بنجاح، مؤكداً أن ما قدمته الجامعة من دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات الجامعة كان لها دور كبير في سهولة أداء الاختبارات وتجنب المعوقات.

يذكر أن العمادة نفذت العديد من البرامج التدريبية لأعضاء هيئة التدريس وكذلك للطلاب والطالبات، لتمكينهم من تسيير العملية التعليمية وأداء الاختبارات الإلكترونية بكفاءة عالية، حيث تم تنفيذ 35 دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس في نظام إدارة التعلم والفصول الافتراضية، وبنوك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية، والدورات والواجبات ولوحة المناقشة، واستفاد منها 2137 عضو هيئة تدريس، ونظمت العمادة أيضاً 19 دورة للطلاب والطالبات استفاد منها 1721 طالباً وطالبة.

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20:47ت م

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