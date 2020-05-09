السعودية | العقعق العسيري الطائر الوحيد في العالم الذي يتخذ المملكة موطنا له

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن العقعق العسيري الطائر الوحيد في العالم الذي يتخذ المملكة موطنا له والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق_الرياض
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بدء العمل على إعداد برنامج وطني لحماية طائر العقعق العسيري من الانقراض.
ويقترب الطائر الذي لا يتواجد فى بيئة أخرى سوى المملكة من الانقراض.
وتشتهر جبال عسير، موطن العقعق العسيري، بأنها منطقة فريدة وذات أهمية عالمية للمحافظة على التنوع الحيوي. وتُعد المملكة إحدى الدول الأساسية الواقعة على واحد من أطول المسارات لرحلات الطيور المهاجرة في العالم حيث تتجمع بها أعداد كبيرة من الطيور من أوروبا وآسيا وإفريقيا، ويبلغ وزن طائر العقعق العسيري 240 غرامًا، وطوله 46 سم.
يُعرف هذا الطائر، متوسط الحجم، بذكائه العالي ويُطلَق عليه محليًا اسم العقعق تعبيرًا عن الأصوات البديعة التي يصدرها.
ويزدان ريش العقعق العسيري بلونيه الأسود الداكن والأبيض، وكذلك ريش مصطبغ باللون الفيروزي الأخاذ، وعُشه عبارة عن قبة ضخمة، وعادة ما يبنيه على ارتفاع يتراوح ما بين 4-7 أمتار على شجرة من أشجار العرعر أو الأكاسيا.
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