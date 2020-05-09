شكرا لقرائتكم خبر عن «الدارة» تُتيح 16 خدمة إلكترونية وتواصل محاضراتها «عن بعد» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت دارة الملك عبدالعزيز عن إتاحة 16 خدمة من خدماتها إلكترونيًا "عن بعد"، وذلك تسهيلًا لمستفيديها من الباحثين والمهتمين والقرّاء الراغبين في الاستفادة من مختلف الخدمات والمصادر التاريخية والثقافية، ودون الحاجة للحضور وطلبها بشكلٍ رسمي، تماشيًا مع رؤية التحوّل الرقمي وإتاحة خدماتها لمستفيديها الكترونيًا.

ومن أبرز الخدمات التي أتيحت عبر موقعها الإلكتروني: صحيفتَا صوت الحجاز وأم القرى، والمتجر، والمجلة، وقاعدة معلومات المهتمين بالوثائق التاريخية المحلية، ومعجم البلدان والقبائل، والمصادر الكلاسيكية، والمملكة في مائة عام، والخدمات الخارجية لمركز الترميم، وقاموس الأدب والأدباء, ومكتبة الدارة، والاشتراك بالعرضة السعودية، ومستكشف الأسماء الجغرافية، والتقدّم إلى جائزة الملك عبدالعزيز للكتاب.

وأكّدت الدارة توفر "خدمة بحث"، التي يستفيد منها كثيرًا باحثي المؤهلات الأكاديمية الدكتوراه والماجستير، والبحوث الجامعية، وغيرهم من الباحثين والمهتمين.

فيما يواصل "منتدى الدارة" محاضراته ضمن أنشطة دارة الملك عبد العزيز وخدماتها العلمية الإلكترونية، في إطار الحجر المنزلي الذي فرضه فيروس كورونا العالمي، على قناة الدارة في اليوتيوب وعبر برنامج زووم.

ويستهدف المنتدى شرائح اجتماعية من أعمار مختلفة من غير المختصين والمتخصصين في علم التاريخ من داخل المملكة وخارجها بمحاضرات مجدولة وتفاعلية مع الحضور الافتراضي، ومحكمة علميًّا، وذات محتوى مبسط ومتنوع يتكامل مع منتجات الدارة العلمية، ويظهر جمال علم التاريخ وشموليته، ويطرق محاوره المختلفة.