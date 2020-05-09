شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» تدعو المنشآت لتطبيق التدابير الوقائية والان نبدء بالتفاصيل
دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصحاب المنشآت والعاملين فيها للتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية لمقار الأعمال، حرصًا على صحة وسلامة الجميع.
وكانت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا أعلنت اليوم، عن تسجيل 1704 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.
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