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هزة أرضية شرق خميس مشيط

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أوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة للمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية، سجلت عصر اليوم، هزة أرضية صغيرة في منطقة عسير تبعد 16 كيلو متراً شرق محافظة خميس مشيط بقوة 3.45 على مقياس ريختر وبعمق 6 كيلو مترات.

وأكد أبا الخيل، أن الهيئة تقوم بمراقبة الهزات الأرضية في المملكة على مدار الساعة، مطمئناً المواطنين والمقيمين بأن الوضع لا يدعو إلى الخوف والهلع.

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