شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط ألفي كيلو منتجات غذائية «فاسدة» بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت هيئة الغذاء والدواء في القصيم نحو ٢٠٠٠ كيلو جرام من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية في أحد المستودعات بعد عمليات الرصد والمتابعة. وأوضحت الهيئة أنه تم إحالة المنشأة صاحبة المستودع للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

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