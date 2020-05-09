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أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن منذر العوص - رجال ألمع "في منطقة عسير" ، سجلت أعلى كمية هطول مطري اليوم السبت .
وقالت وزارة البيئة عبر حسابها في تويتر: سجّلت محطات وزارة البيئة والمياه والزراعة للرّصد الهيدرولوجي أعلى كميات لهطول الأمطار في المملكة اليوم السبت بتاريخ 16/ 9/ 1441هـ، في منذر العوص/ رجال ألمع بمنطقة عسير.وزارة البيئة والمياه والزراعة أمطار
09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441 09:41 PM
"البيئة": سجّلتها محطات الرصد الهيدروجيني للوزارة اليوم
أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن منذر العوص - رجال ألمع "في منطقة عسير" ، سجلت أعلى كمية هطول مطري اليوم السبت .
وقالت وزارة البيئة عبر حسابها في تويتر: سجّلت محطات وزارة البيئة والمياه والزراعة للرّصد الهيدرولوجي أعلى كميات لهطول الأمطار في المملكة اليوم السبت بتاريخ 16/ 9/ 1441هـ، في منذر العوص/ رجال ألمع بمنطقة عسير.
، "رجال ألمع" تسجل أعلى كمية هطول مطري اليوم ،
المصدر : الخليج 365
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