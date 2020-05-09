محمد بن مسعود - الدمام - قالت: بينما تجاوزت الكميات الواردة إلى السدود 731.34 ألف م³ كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن كميات المياه التي رصدتها خلف السدود بلغت أكثر من 654.02 مليون م³ . وقالت عبر حسابها في تويتر: بلغت كميات المياه في السدود كما رصدتها محطات وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم السبت 16/ 9/ 144هـ، أكثر من 654.02 مليون م³ خلف السدود، بينما تجاوزت الكميات الواردة إلى السدود 731.34 ألف م³.وزارة البيئة والمياه والزراعة 09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441 09:30 PM قالت: بينما تجاوزت الكميات الواردة إلى السدود 731.34 ألف م³ Advertisements "البيئة": أكثر من 654.02 مليون م³ كميات المياه خلف السدود "البيئة": أكثر من 654.02 مليون م³ كميات المياه خلف السدود كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن كميات المياه التي رصدتها خلف السدود بلغت أكثر من 654.02 مليون م³ . وقالت عبر حسابها في تويتر: بلغت كميات المياه في السدود كما رصدتها محطات وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم السبت 16/ 9/ 144هـ، أكثر من 654.02 مليون م³ خلف السدود، بينما تجاوزت الكميات الواردة إلى السدود 731.34 ألف م³. الكلمات المفتاحية ، "البيئة": أكثر من 654.02 مليون م³ كميات المياه خلف السدود ،

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