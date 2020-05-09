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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم سلبية 121 عينة وخلوها من فيروس كورونا بعد فحصها من قبل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز.
وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان إنه: "عقب الفحص المختبري تبين أن كافة نتائج التحاليل سالبة وخلوها من الفيروس".
واستقرت بهذا الإعلان الحصيلة الكاملة لمصابي فيروس كروونا في ليبيا عند 64 حالة، من بينها 37 حالة نشطة، وثلاث وفيات، وتعافي 24 شخصًا من الفيروس، فيما بلغت عدد العينات التي فحصت 2828.
يذكر أن طرابلس في مقدمة المدن الليبية التي سجلت حالات بواقع 49، تليها مصراتة 10، وبنغازي 4، وصرمان 1.فيروس كورونا الجديد
09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441 09:29 PM
استقر عدد الإصابات في البلاد بإجمالي وقدره 64 حالة
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم سلبية 121 عينة وخلوها من فيروس كورونا بعد فحصها من قبل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز.
وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان إنه: "عقب الفحص المختبري تبين أن كافة نتائج التحاليل سالبة وخلوها من الفيروس".
واستقرت بهذا الإعلان الحصيلة الكاملة لمصابي فيروس كروونا في ليبيا عند 64 حالة، من بينها 37 حالة نشطة، وثلاث وفيات، وتعافي 24 شخصًا من الفيروس، فيما بلغت عدد العينات التي فحصت 2828.
يذكر أن طرابلس في مقدمة المدن الليبية التي سجلت حالات بواقع 49، تليها مصراتة 10، وبنغازي 4، وصرمان 1.
، ليبيا تعلن عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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