صورة نادرة للملك سلمان في رحلة قنص

فنون - كتب امير التهامي في السبت 9 مايو 2020 08:16 مساءً - ‏6 دقائق مضت أخبار السعودية 9 زيارة

نالت صورة نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز نُشرت على تويتر وهو في البر في رحلة قنص، تداولا واسعا وإعجابا من المتابعين.

وأظهرت الصورة التي نشرها المصور بندر الجلعود خادم الحرمين الشريفين ممسكا بأحد الصقور، فيما يقف عدد من الأطفال عن يمينه ويساره، يتابعون بشغف ما يقوم به.

وجذبت الصورة الناشطين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وسط تساؤلات عن شخصيات الأطفال الظاهرين في الصورة حوله.