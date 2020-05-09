محمد بن مسعود - الدمام - ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودع أغذية في القصيم يخزن منتجات منتهية الصلاحية. وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: ضبطت الغذاء والدواء من خلال حملاتها التفتيشية مستودع أغذية في القصيم يخزن منتجات منتهية الصلاحية، وتم ضبط ١٤٨٨ عبوة وإحالة المنشأة للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.هيئة الغذاء والدواء 09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441 08:40 PM Advertisements "الغذاء والدواء": ضبط مستودع أغذية في القصيم يخزن منتجات منتهية الصلاحية "الغذاء والدواء": ضبط مستودع أغذية في القصيم يخزن منتجات منتهية الصلاحية ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودع أغذية في القصيم يخزن منتجات منتهية الصلاحية. وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: ضبطت الغذاء والدواء من خلال حملاتها التفتيشية مستودع أغذية في القصيم يخزن منتجات منتهية الصلاحية، وتم ضبط ١٤٨٨ عبوة وإحالة المنشأة للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها. الكلمات المفتاحية ، "الغذاء والدواء": ضبط مستودع أغذية في القصيم يخزن منتجات منتهية الصلاحية ،

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