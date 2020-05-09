، إيطاليا .. تراجع في العدد اليومي للوفيات والإصابات بكورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - بلغت الوفيات بالمرض منذ 21 فبراير 30395 شخصًا

قالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية إن عدد الوفيات بفيروس كورونا زاد 194 حالة يوم السبت مقابل 243 في اليوم السابق، مضيفة أن عدد الإصابات بلغ 1083 مقابل 1327 يوم الجمعة.

ووفق رويترز ذكرت الوكالة أن إجمالي عدد الوفيات بالمرض منذ ظهوره في 21 فبرايربلغ 30395 شخصًا وهو ثالث أعلى رقم في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في إيطاليا إلى 218268، وهي ثالث أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.فيروس كورونا الجديد إيطاليا