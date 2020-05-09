محمد بن مسعود - الدمام - ارتفع إجمالي أعداد الإصابات إلى 3739 حالة أعلنت تركيا، السبت، عن تسجيل 1546 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) خلال 24 ساعة ليرتفع الإجمالي لديها إلى 137115 حالة. وسجلت وزارة الصحة التركية 50 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع الإجمالي لديها إلى 3739 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد تركيا .. 50 وفاة و1546 إصابة جديدة بـكورونا صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-09 أعلنت تركيا، السبت، عن تسجيل 1546 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) خلال 24 ساعة ليرتفع الإجمالي لديها إلى 137115 حالة. وسجلت وزارة الصحة التركية 50 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع الإجمالي لديها إلى 3739 حالة وفاة. Advertisements 09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441 08:15 PM ارتفع إجمالي أعداد الإصابات إلى 3739 حالة ارتفع إجمالي أعداد الإصابات إلى 3739 حالة أعلنت تركيا، السبت، عن تسجيل 1546 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) خلال 24 ساعة ليرتفع الإجمالي لديها إلى 137115 حالة. وسجلت وزارة الصحة التركية 50 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع الإجمالي لديها إلى 3739 حالة وفاة. ، تركيا .. 50 وفاة و1546 إصابة جديدة بـكورونا ،

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