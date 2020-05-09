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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في عدد من المحافظات العراقية.
وقالت الوزارة في بيان إن مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم 76 إصابة في العراق موزعة بواقع 25 في بغداد/ الرصافة، و10 في بغداد/ الكرخ، و19 في مدينة الطب، و1 في ميسان، و17 في البصرة، و1 في واسط، و2 في الأنبار، و1 في صلاح الدين.
وأشارت إلى تسجيل 41 حالة شفاء، و3 وفيات، مبينة أن مجموع الإصابات أصبح 2679، ومجموع الوفيات بلغ 107، ومجموع حالات الشفاء بلغ 1702 حالة.فيروس كورونا الجديد
كورونا .. العراق يسجل 76 إصابة جديدة بالفيروسصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-09
أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في عدد من المحافظات العراقية.
وقالت الوزارة في بيان إن مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم 76 إصابة في العراق موزعة بواقع 25 في بغداد/ الرصافة، و10 في بغداد/ الكرخ، و19 في مدينة الطب، و1 في ميسان، و17 في البصرة، و1 في واسط، و2 في الأنبار، و1 في صلاح الدين.
وأشارت إلى تسجيل 41 حالة شفاء، و3 وفيات، مبينة أن مجموع الإصابات أصبح 2679، ومجموع الوفيات بلغ 107، ومجموع حالات الشفاء بلغ 1702 حالة.
09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
08:14 PM
وزارة الصحة العراقية: سجلنا 3 وفيات و41 حالة شفاء
أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في عدد من المحافظات العراقية.
وقالت الوزارة في بيان إن مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم 76 إصابة في العراق موزعة بواقع 25 في بغداد/ الرصافة، و10 في بغداد/ الكرخ، و19 في مدينة الطب، و1 في ميسان، و17 في البصرة، و1 في واسط، و2 في الأنبار، و1 في صلاح الدين.
وأشارت إلى تسجيل 41 حالة شفاء، و3 وفيات، مبينة أن مجموع الإصابات أصبح 2679، ومجموع الوفيات بلغ 107، ومجموع حالات الشفاء بلغ 1702 حالة.
، كورونا .. العراق يسجل 76 إصابة جديدة بالفيروس ،
المصدر : الخليج 365
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