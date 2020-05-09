- 1/3
- 2/3
- 3/3
سجلت المغرب ارتفاعًا في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليصل إلى 5910 حالات، بعد تسجيل 199 إصابة جديدة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.
وقالت وزارة الصحة المغربية، إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت إلى 2461 حالة بعد تعافي 137 شخصًا.فيروس كورونا الجديد
المغرب .. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 5910 حالاتوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-09
سجلت المغرب ارتفاعًا في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليصل إلى 5910 حالات، بعد تسجيل 199 إصابة جديدة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.
وقالت وزارة الصحة المغربية، إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت إلى 2461 حالة بعد تعافي 137 شخصًا.
09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
08:14 PM
عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض بلغت 2461 حالة
سجلت المغرب ارتفاعًا في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليصل إلى 5910 حالات، بعد تسجيل 199 إصابة جديدة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.
وقالت وزارة الصحة المغربية، إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت إلى 2461 حالة بعد تعافي 137 شخصًا.
، المغرب .. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 5910 حالات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر المغرب .. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 5910 حالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.