شكرا لمتابعة خبر عن "إيجار": خدمات وحلول إلكترونية جديدة للحد من التعامل المباشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أطلق برنامج إيجار التابع لوزارة الإسكان، عددًا من الحلول الإلكترونية الهادفة إلى استمرارية العملية الإيجارية وتيسير إجراءاتها، إضافة إلى مساهمتها في الحد من التواصل المباشر بين أطرافها (مؤجر، وسيط عقاري، مستأجر) ضمن الجهود الرامية إلى الحد من انتشار فايروس كورونا

وأوضح البرنامج في بيانٍ له، أنه أطلق خدمة (تغيير قناة الدفع) والتي تتيح لأطراف العملية الإيجارية تغيير قناة سداد المبالغ الإيجارية، حيث يمكن تغيير قناة الدفع المحددة في العقود المسجلة في الشبكة من الدفع النقدي والتعامل بالعملات الورقية إلى قنوات الدفع الإلكترونية وخدمة (سداد).

وأضاف أنه يهدف إلى تطوير ميزة إصدار سندات القبض، وذلك بتمكين المؤجر وعبر حسابه في شبكة إيجار من إصدار سند قبض إلكتروني للمستأجر، كما طوّر البرنامج آلية إصدار سند القبض الإلكتروني من المؤجر إلى الوسيط العقاري، وأضاف خاصية لتسوية الدفعات الإيجارية التي سبق تسويتها قبل تسجيل العقد في الشبكة للعقود السكنية والتجارية.

وفعّل “إيجار” عبر شبكته الإلكترونية خدمة الدفعات المرنة في عقود الإيجار السكنية التي يمكن من خلالها جدولة الدفعات الإيجارية بقيم غير متساوية، سواء بتحديد مبلغ ثابت لكل فترة، أو تقسيم الدفعات بنسبة مئوية، بمجموع مساوٍ لقيمة العقد الإجمالية، مع إمكانية تحديد تاريخ الإصدار لكل فاتورة