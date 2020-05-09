شاهد.. طلاب يصطفون في الطابور الصباحي بالمدرسة الأميرية بالهفوف عام 1951

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): وثقت صورة طلاب يصطفون في الطابور الصباحي بالمدرسة الأميرية بالهفوف " مدرسة الهفوف الأولى " 1951م. وثقت صورة طلاب يصطفون في الطابور الصباحي بالمدرسة الأميرية بالهفوف " مدرسة الهفوف الأولى " 1951م. ولاقت الصورة تفاعلا وانتشارا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات وجاءت كالتالي:" الطابور أيام زمان له شكل آخر ". ووفقا لما جاء في الصورة ارتسمت ملامح البهجة والحيوية والنشاط على وجوه طلاب وطالبات عدد من مدارس الأميرية واصطفوا بالطابور الصباحي، وأدوا الإذاعة المدرسية، ورددوا النشيد الوطني بكل فخر وعلو وهمة، بعد أكثر من أربعة أعوام اقتصروا طوالها على الحصص الدراسية وبعض البرامج والأنشطة الطلابية بسبب أوضاع استثنائية.

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