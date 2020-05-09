حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية ، الرياض ، القصيم وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

في حين توقعت أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض ، القصيم ، والشرقية.