شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة فيديو الاحتفال بافتتاح جمعية الصداقة الإسرائيلية السعودية في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت هيئة مكافحة الشائعات حقيقة الفيديو المتداول بشأن إحتفال بمناسبة إفتتاح جمعية الصداقة الإسرائيلية السعودية في الرياض. أوضحت هيئة مكافحة الشائعات حقيقة الفيديو المتداول بشأن إحتفال بمناسبة إفتتاح جمعية الصداقة الإسرائيلية السعودية في الرياض. وقالت هيئة مكافحة الشائعات: "الفيديو المتداول عربياً بعنوان «إحتفال بمناسبة إفتتاح جمعية الصداقة الإسرائيلية السعودية في الرياض» غير صحيح ولا توجد جمعية بهذا الأسم, والفيديو الحقيقي لزيارة وفداً من تجار يهود أمريكا الى مجلس أجور في البحرين ونشر لأول مرة في ديسمبر عام 2016".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة فيديو الاحتفال بافتتاح جمعية الصداقة الإسرائيلية السعودية في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.