شكرا لمتابعة خبر عن الصحة توضح كيفية تطبيق الحزمة الثانية من المسح النشط (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح وكيل وزارة الصحة؛ خالد العبد الكريم، اليوم السبت، أن الحزمة الثانية من المسح النشط تأتي في إطار الدعم الموجه من حكومة خادم الحرمين لمكافحة أوضح وكيل وزارة الصحة؛ خالد العبد الكريم، اليوم السبت، أن الحزمة الثانية من المسح النشط تأتي في إطار الدعم الموجه من حكومة خادم الحرمين لمكافحة كورونا وقال "الكريم" عبر مداخلة هاتفية على " الإخبارية": " بدأت الحزمة الثانية من المسح النشط عن طريق فحص الأشخاص الذين قاموا بتعبئة "التقييم الذاتي".

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