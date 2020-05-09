شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طريقة صنع الطائرات بدون طيار داخل المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

شهد قطاع صناعة الطائرات بدون طيار نموًا كبيرًا في المملكة، حيث بلغ عدد الطائرات بدون طيار المتواجدة في المملكة أكثر من 2000 طائرة.

وتوجد في المملكة ثلاث شركات تقوم بتصنيع هذا النوع من الطائرات، حيث تقوم بتصنيع أجزائها ثم تقوم بتركيبها معًا، ووضع المحرك المناسب لها للعمل وفقا للغرض الذى صنعت من أجله.

كما يوجد معمل أيضا في المملكة يسمى "بُراق"، وهو متخصص في إنتاج طائرات بدون طيار لمختلف الاستخدمات المتنوعة.

يذكر أن صناعة الطائرات بدون طيار ظهرت عام 1917، وتم استخدامها عمليا من قبل القوات الأمريكية في حرب فيتنام، كما تم استخدامها في أغراض تتعلق بالأغراض العسكرية، وفي مكافحة الحرائق، والاستطلاع والمراقبة.