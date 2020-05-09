شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من أمانة تبوك حول رابط أراضي المنح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى): أوضحت أمانة تبوك حقيقة فتح باب التقديم على منح أراض جديدة بالتزامن مع إعادة تداول رابط التسجيل في المنح بالمنطقة. أوضحت أمانة تبوك حقيقة فتح باب التقديم على منح أراض جديدة بالتزامن مع إعادة تداول رابط التسجيل في المنح بالمنطقة. وقالت أمانة تبوك في بيان لها إنه إشارة لكثرة الاستفسارات حول ما تم نشره من خلال برامج وسائل التواصل الاجتماعي المتضمن وجود رابط تسجيل تقديم لمنح الأراضي من أمانة تبوك. وأضافت أن الوصف للرابط هو تسجيل طلب تنفيذ منحة سامية.

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