بالفيديو.. لحظة وصول عاصفة غبارية جدارية لـ «حفرالباطن»

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الرياض - علي القحطاني - حفر الباطن (صدى): شهدت حفر الباطن، اليوم السبت، عاصفة غبارية شديدة سيطرت على الأجواء. شهدت حفر الباطن، اليوم السبت، عاصفة غبارية شديدة سيطرت على الأجواء. وأظهر الفيديو لحظة هجوم عاصفة غبارية على أحد المناطق السكنية؛ والتي كان يوثقها مواطن من فوق أحد الأسطح.

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