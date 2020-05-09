شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة إغلاق مطعم شهير بمكة بسبب كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):انتشرت أنباء خلال الساعات الماضية حول إغلاق أحد المطاعم الشهيرة في مكة؛ بسبب فيروس كورونا؛ إثر انتشار فيديو رصد مرور سيارات إسعاف بجانب المطعم.
وفي هذا الصدد قالت مصادر إنه لا يوجد أساس من الصحة لهذه الأنباء المتداولة حول إغلاق مطعم شهير بحي الشوقية بمكة المكرمة.
وأوضحت المصادر إن مصور المقطع المتداول في مواقع التواصل قد استغل مرور سيارات الاسعاف بالموقع؛ لبث شائعة بأن المطعم الشهير أغلق بسبب رصد فيروس كورونا بين العاملين.
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