العثور على مفقودة "رباع"

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الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):عثرت الجهات الأمنية، على المرأة الخمسينية مفقودة قرية "رباع" بمحافظة بني حسن، بجوار أحد السدود بعد اختفائها لأكثر من ثلاثة أيام.
وتم العثور على المفقودة بجوار سد العامر ه، وذلك على مسافة تزيد على 10 كيلومترات، بعد رحلة شاقة، وبدا على المرأة الإنهاك والإعياء، حيث نُقلت للمستشفى؛ لتقديم الإسعافات والكشف عليها.
وكان شقيقها قد قال أنها تعاني اعتلالات نفسية، وهو السبب في خروجها من المنزل
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