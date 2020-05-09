شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الصندوق الخشبي الذي كان نواة عمل "الراجحي" في المجال المصرفي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

سرد سعد المنيع يروي قصة الراحل صالح الراجحي مع المال وكيف بدأ صناعته المصرفية وسط ساحة الصفا بصندوق خشبي لصرف المال.

وذكر، خلال برنامج الراحل المعروض على قناة روتانا خليجية، أن الراجحى بدأ عمله مع والده، واستخدم صندوق خشبي في تبديل العملات.

ولم يكن عمل الراجحي في المجال المصرفي هو أول ما قام به، بل بدأ مشواره في مجال البضائع على كتفيه، وفي إحدى المرات ألقي وجود الملك عبدالعزيز أكياس من المال على المحتاجين، وتصادف أن وقع أحد الأكياس بالقرب منه إلا أنه لم يلتقطه إيمانيا بقدرته على كسب المال، واستشعارًا بحاجة الفقراء لهذا المال أكثر منه.

وعمل بعد ذلك في مجال تبديل العملات، واستخدم الصندوق الخشبي في عمله هذا، وسط ساحة الصفا، ثم تحولت جهود الراجحي فيما بعد إلى شركة تجارية عملاقة لها امتداد وعلاقات تجارية في المملكة وفي الشرق الأوسط.