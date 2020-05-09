شاهد نت: رامز محنون رسمي الحلقة 16 الساسة عشر رمضان 2020

تذاع الحلقة 16 الساسة عشر من برنامج رامز مجنون رسمي للفنان رامز جلال عبر قناة أم بي سي مصر طيلة شهر رمضان المبارك، حيث تعرض في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر وفلسطين والأردن، والساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الساسة بتوقيت الجزائر.

شاهد نت: برنامج رامز جلال رامز محنون رسمي الحلقة 16 الساسة عشر كاملة

وتعاد الحلقة نفسها عبر قناة أم بي سي في تمام الساعة الواحدة صباحا بتوقيت الأردن و القدس والقاهرة، والساعة الثانية صباحا بتوقيت مكة المكرمة كما يعاد الساعة الواحدة ظهر بتوقيت الامارات العربية المتحدة.

واستضاف الفنان رامز جلال في الحلقة الخامسة عشر لاعب نادي الزمالك طارق حامد كما وجه الشكر لرئيس النادي، مرتضى منصور، على إلغاء العقوبة المالية التي وقعت عليه من قبل بسبب ظهوره في برنامج رامز مجنون رسمي.

جاءت ذلك في تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك قائلا ": مرتضى منصور يعاملنا كالأب، وتقبلت تماماً العقوبة المالية عند توقيعها علي، ولكنني لم أكن أعلم أنه مقلب".

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وقرر رئيس نادي الزمالك المصري مرتضي منصور إلغاء العقوبة على اللاعب لأنه قام بضرب رامز جلال أثناء عرض البرنامج في الاستوديو، وظهر حامد مع رامز وأثارته المقالب التي قام بها رامز بشدة مما اضطر رامز لتلاشي غضب حامد وألغى عدة فقرات منها فقرة الثعبان والسلم والصابون.

الجديربالذكر أن الممثل المصري رامز جلال مثل 9 برامج مقالب للتلفزيون في السنوات الثمانية الماضية في شهر رمضان، أولها كان عام 2011 عندما قام ببطولة رامز قلب الاسد، ثم توالى في تقديم البرامج المسماة على اسمه الشخصي حيث قدم رامز ثعلب الصحراء في عام 2012 الذي كان في صحراء مصر والذي تعرض لانتقادات شديدة، ورامز عنخ آمون في عام 2013، ورامز قرش البحر في عام 2014، ورامز واكل الجو عام 2015، ورامز بيلعب بالنار عام 2016، ورامز تحت الأرض عام 2017، ورامز تحت الصفر عام 2018، و رامز في الشلال عام 2019، ليعود ببرنامج رامز مجنون رسمي.