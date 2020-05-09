بالصور.. أمانة جدة تصادر 905 أطنان خضار وفاكهة من الباعة الجائلين

واصلت أمانة محافظة جدة، اليوم السبت، حملاتها ورقابتها المكثفة على الباعة الجائلين المخالفين في نطاق 19 بلدية فرعية.

وتأتي تلك الجولات الرقابية المكثفة ضمن حملة «غذاؤكم أمانة»، التي تقوم بها الأمانة بالتعاون مع الجهات الأمنية؛ للحد من الظواهر السلبية وحماية سكان جدة.

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وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني؛ أن الحملة خلال الفترة من 1 شعبان حتى تاريخه، ساهمت في مصادرة نحو 905 أطنان من الخضار والفواكه وغيرهما من المواد الغذائية، وإتلاف 1614 عربة، و844 بسطة، وحجز 40 سيارة.

وأكد الزهراني حرص الأمانة على أمن وسلامة السكان من خلال مكافحة الباعة الجائلين من العمالة المخالفة والسائبة، فيما وجَّه الشكر لسكان جدة على تعاونهم في الإبلاغ عن المخالفات البلدية عبر رقم البلاغات (940) وتطبيق «بلدي».

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