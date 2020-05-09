في إطار حملة «غذاؤكم أمانة»..
واصلت أمانة محافظة جدة، اليوم السبت، حملاتها ورقابتها المكثفة على الباعة الجائلين المخالفين في نطاق 19 بلدية فرعية.
وتأتي تلك الجولات الرقابية المكثفة ضمن حملة «غذاؤكم أمانة»، التي تقوم بها الأمانة بالتعاون مع الجهات الأمنية؛ للحد من الظواهر السلبية وحماية سكان جدة.
وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني؛ أن الحملة خلال الفترة من 1 شعبان حتى تاريخه، ساهمت في مصادرة نحو 905 أطنان من الخضار والفواكه وغيرهما من المواد الغذائية، وإتلاف 1614 عربة، و844 بسطة، وحجز 40 سيارة.
وأكد الزهراني حرص الأمانة على أمن وسلامة السكان من خلال مكافحة الباعة الجائلين من العمالة المخالفة والسائبة، فيما وجَّه الشكر لسكان جدة على تعاونهم في الإبلاغ عن المخالفات البلدية عبر رقم البلاغات (940) وتطبيق «بلدي».
اقرأ أيضًا:
ضبط أطنان من المواد المخدرة ومئات من قطع السلاح المهربة بجازان وعسير ونجران
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. أمانة جدة تصادر 905 أطنان خضار وفاكهة من الباعة الجائلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.