«أمانة الشرقية» تُنفذ 814 جولة رقابية لتطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، ٨١٤ جولة منها ٢٣ جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، ضمن جولاتها الرقابية التفتيشية الميدانية خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت أنها قامت بحملات تعقيم وتطهير، للتأكد من تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية، والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).

وأفادت الأمانة بأن هذه الجولات أسفرت عن مجموعة من المخالفات تمثلت في الكشف على مخالفات التكدس، حيث قدرت بـ ٢٠ مخالفة للتكدس في الأسواق المركزية، ومخالفة واحدة في مساكن العمالة، و ٣٧ مخالفة في عدم التزام بعض المحلات بالتدابير الصحية الوقائية المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد -١٩ ).

كما تم إصدار مخالفتين لمزاولة أنشطة من المحلات غير المستثناة و ٥٥ مخالفة من الأنشطة المستثناة خلال فترة منع التجول، كما اشتملت على إصدار شهادات صحية لعدد من المنشآت والتي قدرت بـ ٣٥ شهادة.

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أما فيما يخص النظافة والإصحاح البيئي فقد رفعت الأمانة ٧٧٧٥ طن من النفايات، بمشاركة ٩٩٥٨ فردًا و ١٩٨٤ آلية ومعدة من معدات النظافة والإصحاح البيئي، وذلك من مخلفات المحلات والأسواق التجارية، بالإضافة إلى الأحياء والشوارع العامة.

وأشارت الأمانة إلى أنه تمّ تطهير وتعقيم ٦٢٨٦ من الآليات والمعدات والحاويات، وإزالة ٣٨٩٨ متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، ومصادرة ٨٩١ كيلوجرام من المنتجات المخالفة وغير الصالحة للاستخدام، وتنظيف وتطهير ١١٦٣ موقعًا في المحلات والأسواق التجارية باستخدام ٢٠٩٥٥٣ لترًا من المعقمات والمطهرات المستخدمة في عملية التطهير والتعقيم.

وأكّدت الأمانة حرصها من خلال مسؤوليتها الاجتماعية أن تقدم معلومات متعددة حول تطبيق الإجراءات الاحترازية ليستفيد منها المجتمع من خلال بث الأخبار والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال الأخبار الصحفية.

ولفتت إلى أنه تم نشر ٧٣ تغريدة تحتوي على جهود الأمانة اليومية ومجموعة من النصائح التوعوية حول الوقاية من جائحة كورونا، واستمرارها في تكثيف الحملات الرقابية لتطبيق الأنظمة وعمل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتكثيف عمليات التطهير والتعقيم في عدد من المواقع من أجل بيئة سليمة وآمنة للجميع، داعيةً إلى التواصل معها عبر مركز 940 في حال وجود أي شكوى أو استفسار أو ملاحظة .

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